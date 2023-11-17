В Можайском округе обновили школу с полувековой историей

Одно из самых знаменитых и самых сильных учреждений Можайского округа – школа № 2 в этом году можно сказать получила вторую жизнь. Здание полностью реконструировали.

Современный ухоженный вид приобрел не только фасад здания, но классы кабинеты, коридоры и другие помещения.

«В самые первые учебные дни мы даже немного путались и долго искали свой класс, но теперь чувствуем себя в школе как дома», - признается пятиклассник школы № 2 Илья.

Теперь 420 учеников не только учатся в современных стенах. Вокруг новая мебель, современное обучающее оборудование.

«Школа показалась нам совсем другой, классы стали светлее и как будто больше», - делится впечатлениями десятиклассник Максим.

Школа №2 – это целый учебный комплекс, в который входит блок начальных классов и детский сад. Но жителями города она воспринимается именно как уютное здание на улице 20 января, которое сегодня соответствует всем современным стандартам обучения.