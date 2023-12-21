В Можайском округе Подмосковья туристов обучают гончарному искусству

Центр создан восемь лет назад и за это время снискал заслуженную популярность. Сотрудники подробно и наглядно рассказывают об истории народных промыслов, предлагают на практике познать таинство гончарного и фаянсового ремесел. Отметим, спрос на открытые уроки очень большой, сюда нужно записываться заранее. В настоящее время гости усадьбы активно приезжают на мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.

Помимо семейной мастерской «Пуршевские дали» являются местом интересных, познавательных выставок и концертов. В этом году, отметим, особое внимание привлекла новая экспозиция «Дом пингвинов», где на стендах выставлено более тысячи экземпляров птицы, изготовленной из различных материалов.

Адрес центра: Можайский городской округ, деревня Пуршево, улица Лесная, 13.