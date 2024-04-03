В Можайском округе проводится реконструкция центральных очистных сооружений

Работы по реконструкции очистных сооружений, которые являются центральными для города Можайска, начали в деревне Кожухово.

Очистные сооружения принимают стоки 24 тысяч жителей г. Можайска и располагающихся рядом поселков. Физический износ объекта достиг 80%, хотя он не утратил своих функций. Более того, станции очистки способны увеличивать производственную мощность с прибавлением населения. Сейчас она составляет более 10 тысяч кубических метров в сутки.

Стоки проходят несколько этапов очистки, среди которых биологическая и механическая. Удаление органических веществ происходит с помощью жизнедеятельности микроорганизмов. Все соответствует нормам Федерального законодательства и проверяется надзорными органами.

«Сейчас очистные работают в штатном режиме, очистка происходит. Перед паводком были приняты все необходимые меры: запущено насосное оборудование и дренажные системы», — отмечает начальник очистных сооружений города Можайска Александр Климочкин.

В настоящее время подрядчик уже приступил к работам на центральных очистных сооружениях. Последние будут функционировать до завершения работ по их реконструкции. На месте построят и запустят современные объекты ЖКХ. При этом 95% всего оборудования будет отечественного производства. Общий объем финансирования проекта по реконструкции составляет 2,2 млрд рублей.

«Предусматривается проектом организации строительства то, что вначале введем в эксплуатацию фактически новые сооружения, и только после этого переключим потоки сточных вод на эти сооружения. Более того, у нас предусматривается максимальное снижение уровня неприятных запахов, что станет большим плюсом для ближайших населенных пунктов точно», — рассказывает Владимир Габигер, руководитель проектного офиса по реализации инвестиционных направлений ФГУП «Федеральный экологический оператор».

Модернизированный комплекс очистных сооружений планируют доделать до конца 2024 года.

Отметим, что работы назначены в подмосковном округе в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли с обращения с отходами на 2023-2028гг».