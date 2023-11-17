В Можайском питомнике рассказали, как деревья округа готовятся пережить зиму

Пока на улицах вовсю льют осенние дожди, в питомниках Можайского округа царит жаркая пора.

Специалисты делают все для того, чтобы растения смогли перезимовать в комфорте. Дело в том, что некоторые из них требуют специальной обработки и подготовки. Если провести ее, зеленые друзья будут радовать хозяев весной красотой и здоровьем.

Специалисты питомников Можайского округа всегда с удовольствием делятся с жителями советами и рекомендациями по уходу за растениями.

«Осень может принести с собой грибковые заболевания растений. Их нужно лечить фунгицидом на основе меди. Но лучше предотвратить: поэтому обязательная обработка нужна осенью», - делится своими знаниями сотрудник одного из питомников Можайского округа.

Он отмечает, что многие декоративные растения часто не приспособлены к нашему климату. Их обязательно нужно укрывать специальными материалами.

Питомник в Можайском округе предлагает попробовать свои силы в выращивании хвойных и лиственных растений: многочисленные сорта туи, сосны и ели позволят найти саженец, который будет идеально подходить под природные условия приусадебного участка.

Отметим, что всего в Можайском округе располагаются более 15 питомников различной специализации, позволяющих найти практически любое растение или средства для ухода за ним. В питомниках посетители не только могут гарантированно купить здоровые растения, но и получить впридачу к ним ценные советы.