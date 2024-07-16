В Можайском приюте можно помочь животным, став опекуном

Небольшая группа сотрудников, волонтеры и неравнодушные жители участвуют в поддержке и помощи приюта в Можайском городском округе. Более 300 собак и 15 кошек в настоящее время живут в этом месте, и список пушистых жильцов постоянно пополняется. Желающие могут внести свой вклад в помощь, установив шефство над полюбившимся питомцем или даже несколькими.

В приюте все животные получают заботу и любовь, и часто именно это обладает целительной силой. Настоящий городок из 312 собак и 15 кошек оборудовали вольерами, в том числе и медицинскими, колодцем и всем необходимым. Однако место постоянно нуждается в улучшении и участии неравнодушных людей. К счастью, в Можайске такие есть.

Хотя каждый хвостатый мечтает о доме и хозяине, не у всех есть возможность подарить им дом. Для этого придумали интересную схему: желающие могут установить шефство, по сути, став опекуном питомца. Каждый такой владелец навещает выбранную собаку, кошку или даже нескольких животных, а также платит каждый месяц по 3 тысячи рублей. Материальная поддержка позволит расширять возможности приюта и улучшать условия содержания пушистых жителей.

Истории хвостатых приюта трогают. Чего только стоит пережитое собаками Викой, Витой и Ветой: три года назад они попали в приют щенками с тяжелым заболеванием. У Вики ампутирована лапа, она и ее сестры страдают от неврологического врожденного расстройства. Девочек держат в специальном вольере, где оборудовали мягкие лежанки и условия в соответствии с состоянием. Пушистики иногда разминают лапы, но, увы, не ведут активный образ жизни.

Тройняшки не единственные с особым состоянием. Всего в приюте 24 собаки требуют особых условий и ухода. Им помогают адаптироваться и жить полноценно настолько, насколько это возможно.