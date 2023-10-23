В МТС рассказали, почему не стоит перезванивать на незнакомые номера

Эксперт пояснил, что ответный звонок может привлечь дополнительное внимание, что спровоцирует новые звонки от спамеров. Кроме того, номер может оказаться платным, и за звонок будет снята плата.

Если же вы ответили на незнакомый номер, и там вам предложили товары или услуги, следует отвечать, что вы уже все приобрели и не нуждаетесь в новых предложениях. Это поможет оградить вас от повторных звонков из этой компании, советует Бийчук.

Также он порекомендовал пользоваться «умными определителями номера», которые подскажут, откуда следует звонок, даже если номер не записан в вашем телефоне.

По данным МТС, за последний год активность спамеров выросла на 30%. Значительное увеличение спам-звонков ожидается накануне так называемой «черной пятницы».