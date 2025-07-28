В муниципальном округе Луховицы отметили День работника торговли

В День работника торговли, который в России ежегодно отмечается 26 июля, в округе Луховицы состоялось праздничное мероприятие.

Глава округа Сергей Тимохин поздравил предпринимателей, занятых в сфере торговли, и тех, кто от администрации курирует это направление.

Праздник проходил в одном из кафе города. Помимо Сергея Тимохина, с приветственными словами выступили Ирина Ильина, представляющая Коломенский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области, председатель окружного Совета депутатов от партии «Единая Россия» Геннадий Воронин и депутат Дмитрий Голованов.

«Торговля – это не просто оказание услуг, а искусство общения, ведения переговоров и установления доверительных отношений. Благодаря тем, кто работает в сфере торговли, экономика развивается, а люди получают то, что им нужно. Этот праздник – отличный повод выразить признательность тем, кто ежедневно трудится на благо округа, способствует его развитию и процветанию», – сказал Сергей Тимохин.

В качестве главы округа и секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин вручил представителям предпринимательского сообщества награды, учрежденные на областном и муниципальном уровнях.