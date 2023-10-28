В Муравленко открылась выставка, посвященная истории местной медицины

Елена Молдован, являясь главой Муравленко, опубликовала на своей странице в социальных сетях новую запись. Там она сообщила о том, что в городе открылась специальная выставка, посвященная истории местной медицины.

Экспозиция состояла из ретро-фотографий и других экспонатов. Глава города даже назвала ее трогательным подарком в честь сорокалетнего юбилея местной системы здравоохранения, как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Благодаря представленным снимкам можно окунуться в прошлое и узнать, «какими 30-40 лет назад были условия, медоборудование, здания и, самое главное, люди». По словам Елены Молдван, «время — величина показательная и необратимая». Врачи исполняли свой долг, даже не имея никаких высоких технологий. Несмотря на это, они все так же носили белые халаты и спасали людские жизни.