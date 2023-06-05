В Мурманске из горящего дома эвакуировали 15 человек

В Мурманске зафиксировали возгорание подъезда в одном из домов. Огонь обнаружили в 15:05 по МСК. Он был успешно потушен до того, как успели приехать пожарные, о чем сообщает ФАН.

Согласно данным службы МЧС Российской федерации по региону, очаг возгорания затронул 20 квадратных метров. Возгорание началось в тамбуре, а позже перекинулся на дверь. Сразу два пожаро-спасательных подразделения занимались удалением дыма: в личный состав вошли 10 человек, а в состав специальной техники – три единицы.

Из дома были эвакуированы 15 жителей и ни одного пострадавшего. Сейчас идут работы по установлению причин возникновения пожара.

До этого сообщалось о возгорании в китайском ресторане, расположенном в центре столицы. На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб Москвы.