В Мурманской области предложили в два раза увеличить выплаты земским врачам

Как пишет ТАСС , их двукратное увеличение отметил Дмитрий Панычев. Он является министром здравоохранения области, а также заместителем губернатора Андрея Чибиса.

Стало известно, что региональные власти предложили увеличить выплаты медицинским работникам по программам «Земский фельдшер», а также «Земский доктор». Речь идет об увеличении в целых два раза. Такая мера нацелена на привлечение специалистов работать в районах Крайнего Севера.

Увеличение выплат попросил министр здравоохранения Мурманской области в рамках расширенного заседания комитета Совфеда по социальной политике.

Ранее уже сообщалось о том, что на работу в регион удалось привлечь более сотни педагогов и врачей. Им оказываются как федеральные, так и региональные меры поддержки.

Сейчас, в зависимости от удаленности и труднодоступности населенных пунктов, выплаты в рамках уже упомянутых программ для врачей, фельдшеров, акушерок и медсестер составляют от 500 000 до 2 млн рублей.