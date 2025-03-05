В Музее Дубны в честь 80-летнего юбилея Победы стартовал проект о судьбах фронтовиков

В Музее Дубны в честь 80-летнего юбилея Победы стартовал масштабный проект, позволяющий сохранять память о героях Великой Отечественной войны. Уже собраны данные о 40 фронтовиках. Работа продолжается.

Сотрудник Музея Дубны Владимир Родионов рассказал об организации проекта. На каждого фронтовика заведена персональная карточка, в которой размещены его фотографии — в штатском и в форме. К фото прилагается история о том, где и в каких войсках воевал фронтовик, чем занимался в мирной жизни. Некоторые истории привлекают особенное внимание. Владимир Родионов привел в пример историю судьбы Давида Бэлла. Американец по рождению защищал СССР в годы Великой Отечественной войны.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

«Весь город знал его, как создателя движения дружбы Ла-Кросс — Дубна, создателя движения фонариков, которое сначала зародилось, а потом переросло в побратимство. А оказалось, что он успел и в Советской армии повоевать», — говорит экскурсовод Музея Дубны Владимир Радионов.

Еще одна история — судьба известного в Дубне садовода Матвея Рафаиловича Шалаевского. Улыбающийся, позитивный, жизнелюбивый виноградарь в годы войны был снайпером. Трагические события тех времен оставили в его душе незаживающую рану.

Собирать истории сложно, и не только морально. Иногда найти информацию о героях практически невозможно. Нередко в таком случае помогают родственники. О первом заместителе генерального конструктора ГосМКБ «Радуга» Григории Кузьмиче Самохвалове в послевоенные годы писала его дочь. Вот так по крупицам удалось собрать уникальные данные о жизни Самохвалове, который командовал ротой в пехоте. Будучи раненым, выжил благодаря санитару, который пожертвовал собственной жизнью.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

«Говорит — вспоминаю его всю жизнь, работаю за себя и за него», — рассказывает заведующий отделением «История создания крылатых ракет в Дубне» Музея Дубны Леонид Четвериков.

В реестр фронтовиков внесены фамилии Героев Советского Союза, которые были не менее активными в послевоенные годы. Они помогали восстанавливать страну. Например, Василий Толстов трудился регенераторщиком на ДМЗ, а Владимир Кравченко — начальником ЖКУ ОИЯИ. Сотрудники музея собирают информацию о тех, кто не был награжден. Их судьбы не менее значимы и интересны.

«Нам важно сохранить для дубненцев память о фронтовиках, которые жили и работали в нашем городе», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Сотрудники музея в рамках масштабного проекта занимаются кропотливой работой. Информацию ищут любыми способами: в интернете, в архивах (часто закрытых), в переписках с родными ушедших ветеранов войны. Помощь оказывают исследования дубненских краеведов Николая Прислонова, Ивана Шимона и Михаила Жохова, а также материалы, подготовленные дубненским фондом «Наследие».