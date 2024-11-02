В Музее истории русского платка и шали Павловского Посада пройдут квесты и мастер-классы

Гостей и жителей Павловского Посада приглашают стать участниками Всероссийской акции «Ночь искусств», которая состоится в воскресенье, 3 ноября, в Музее истории русского платка и шали.

Сотрудники музея подготовили программу таким образом, чтобы каждый гость мог найти интересное занятие. Вход бесплатный. Возрастные ограничения отсутствуют.

В 12.00 гостей и жителей муниципалитета приглашают на просмотр видеофильма «Искусство видеть красоту платка». Увлекательная интерактивная программа «Плат. Платок. Платочек...» запланирована на 14.00 и рассчитана на один час. В 15.00 начнется квест/филворд «Найди платок». На протяжении дня в рамках мастер-класса «Бойкая набойка» желающие смогут проявить творческие способности.

Город Павловский Посад прославился как текстильный центр Московской области. Музей истории русского платка и шали открыли в 2022 году. Его экспонатами стали головные уборы различного декора разных эпох, предметы быта XVIII–XX вв, платки, изготовленные в честь памятных событий СССР. Шелк, ситец, шерсть, золотые узоры и уникальные техники, изделия жаккардового ткачества и набивные рисунки — каждая экспозиция достойна внимания.