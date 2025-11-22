В музее Коломны открылась выставка кукол в национальных костюмах разных народов мира

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

Экспозиция представляет коллекцию из 150 кукол в национальных костюмах, собранную почетным работником образования Марией Жуковой.

Коллекция формируется с 1994 года и включает куклы народов России: русские, татарские, бурятские, чувашские, мордовские и народов Северного Кавказа. Экспонаты демонстрируют многообразие культурных традиций страны.

В выставке представлены европейские куклы из Германии, Литвы, Бельгии и Нидерландов. Отдельные экспонаты включают испанскую куклу в костюме для фламенко, куклу Барби в образе Джейн Эйр и итальянского Пиноккио.

Экспозиция дополнена куклами из Мексики, Кубы, Нигерии, Республики Конго, Японии, Китая и Индии. Выставка демонстрирует традиционные игрушки как элементы культурного наследия.

Для посетителей организованы экскурсии и мастер-классы по созданию традиционных кукол-оберегов.

Возрастная категория 6+.