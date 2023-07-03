В музее Мариуполя рассказали о требовании украинских боевиков поменять экспозицию

Боевики террористической организации «Азов»* требовали от Мариупольского краеведческого музей изменить экспозицию. Об этом рассказал «РИА Новости» хранитель фондов музея Андрей Ладкин.

Они неоднократно выражали неудовольствие тем, как в музее отражен советский период истории, включая Великую Отечественную войну.

Покушались боевики и на музейные экспонаты. Так, они хотели забрать с собой миномет времен ВОВ, но сотрудники музея предварительно вывели его из строя.

А уникальную коллекцию холодного оружия от разграбления и пожара спас сейф дореволюционной работы. Боевики не смогли его вскрыть.