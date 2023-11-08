В музее подмосковной Каширы состоялась всероссийская акция «Ночь искусств»

Всероссийская акция «Ночь искусств» с успехом прошла в Каширском краеведческом музее.

Горожане с удовольствием воспользовались возможностью бесплатно посетить учреждение культуры, открыть для себя новые страницы истории родного края. Работники музея подготовили разнообразную, насыщенную программу.

Лекция «Легенды старого города», кинофильм о героической обороне Каширы осенью 1941-го года, творческие открытые уроки по изготовлению забавных сувениров, персональная выставка члена Творческого Союза художников России Татьяны Старостиной из Ступина — все это вызвало живой интерес публики.

Изюминкой акции стал концерт музыканта Павла Ио, который на японской классической флейте сякухати исполнил произведения величайшего мастера Кацуи Екоямы.