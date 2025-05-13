В Музей боевой славы Коломны передана на хранение «Капсула Победы»

В ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне город Коломна стал участником общероссийской акции «Капсула Победы», направленной на сохранение исторической памяти о героическом труде советских граждан в период 1941-1945 годов.

«Мы пишем вам из 2025 года, нас разделяет 20 лет, и за эти годы многое изменится. Мир будет другим: новые технологии, открытия, достижения. Но одно должно остаться неизменным — память о той страшной войне и великом подвиге наших с вами предков», — с таких слов начинается письмо в будущее, адресованное коломенскими жителями потомкам.

Это послание поместили в герметичную капсулу, которая теперь будет храниться в Музее боевой славы Коломны.

Помимо обращения к будущим поколениям, в капсулу поместили личные воспоминания ветеранов войны.

Конструкция самой капсулы была разработана и изготовлена на моторном заводе в Ярославле. В годы Великой Отечественной войны предприятие специализировалось на производстве артиллерийских боеприпасов, и дизайн капсулы повторяет форму и габариты артиллерийского снаряда.

«Это своеобразное признание заслуг трудового подвига народа, который обеспечивал Победу в Великой Отечественной войне. Нам о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной войны напоминает высокое звание «Город трудовой доблести», которое Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Коломне в мае 2021 года», — подчеркнул глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Запечатанную капсулу планируется открыть через 20 лет, в 2045 году – в знаменательный год празднования 100-летия Великой Победы.