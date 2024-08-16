В Музей лесничества «Русский лес» в Серпухове доставили новые экспонаты

Родственники поделились фотографиями, документами и наградами, которые передавались из поколения в поколение. Экспозиция посвящена истории лесного хозяйства Подмосковья.

Людмила Валентиновна Иванникова внесла неоценимый вклад в развитие лесного хозяйства. В ОЛХ «Русский лес» она прошла большой трудовой путь. Занимая должность ведущего специалиста по лесовосстановлению, она с радостью передавала опыт молодым сотрудникам. Женщина инициировала экспериментальную работу по созданию базы семеноводства и лесовосстановления.

На территории Данковского участкового лесничества был заложен лесной питомник, где установили теплицы и выращивали саженцы и сеянцы лесных культур. Людмила Валентиновна принимала в работе активное участие. Она также руководила высадкой культуры сосны сибирской (кедровой) в Отрадинском участковом лесничестве, где теперь возведен камень с памятной табличкой. Кроме того, изучала способы разведения грибов вешенок. На территории региона растут уникальные экземпляры растений, которые были высажены при ее участии.

Комплекс, в котором выращивают, хранят и перерабатывают семена лесных культур, плантация ивы и лесосеменная плантация в Заокском участковом лесничестве — это также плод активной работы Иванниковой.

Коллеги были благодарны Людмиле Валентиновне за инициативность и сердечное отношение к работе. За свои заслуги она неоднократно была награждена медалями ВДНХ.

Жителей и гостей округа приглашают посетить выставку музея. Вход свободный. Адрес: г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 23.