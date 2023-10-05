В МВД Польши рассказали, как мигранты обманывают «глупую» Европу

Нелегальные мигранты обманывают «глупую, политкорректную Европу», чтобы найти себе более комфортное место для проживания, заявил замминистра МВД Польши Мачей Вонсик в эфире национального радио.

«Большинство тех, кто пересек польско-белорусскую границу, не ищут убежища в Польше, даже не пытаются, потому что знают, что если они начнут процедуру оформления убежища в Польше, то не смогут поехать в Германию», – сказал Вонсик.

По его оценкам, только в 2023 году таким образом поступили более тысячи так называемых беженцев.

Чиновник отметил, что в Германии только сейчас начали осознавать проблему, которую сами и создали.