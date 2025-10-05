В МВД рассказали, как защититься от мошенников в социальных сетях

Россиянам не стоит размещать в открытом доступе свои полные фамилию, имя, отчество и дату рождения. Об этом говорится в рекомендациях МВД, которые приводит ТАСС.

Для комфортного общения в цифровом пространстве достаточно указывать только настоящие имя и фамилию. Отмечается, что такой подход к размещению информации не создает рисков для пользователей, но значительно повышает их защищенность от киберпреступников.

Согласно статистике МВД, наиболее уязвимой категорией для действий интернет-мошенников являются граждане в возрасте от 25 до 39 лет. На эту возрастную группу приходится 32,5% всех зарегистрированных случаев киберобмана.

Специалисты рекомендуют всем пользователям социальных сетей внимательно относиться к объему персональной информации, которую они размещают в открытом доступе.

Ранее Банк России опубликовал 10 самых распространенных фраз кибермошенников.