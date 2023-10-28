В МВД РФ оценили возможность выдачи электронных паспортов в стране

На данный момент в РФ отсутствует техническая возможность обеспечить россиян электронными паспортами, несмотря на тот факт, что их выдача была предусмотрена законодательством. Соответствующее заявление сделала представитель МВД РФ Валентина Казакова в беседе с телевизионным каналом «Россия 24», передает издание ТАСС .

Казакова подтвердила, что возможность выдачи электронного паспорта прописана на законодательном уровне, но заявила, что в сейчас нет возможности обеспечить выдачу документов в таком виде в стране.

Она заявила, что законодательно это было заложено для того, чтобы МВД стремилось цифровизировать документы и процессы связанные с ними. По словам Казаковой, в будущем может появиться необходимость в этом.

В 2022 году российским Минцифры был заморожен проект выдачи цифровых паспортов. Сначала планировалось начать их выдачу в 3 регионах страны, но потом проект был отложен на неопределенный срок.