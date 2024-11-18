В Мытищах 1 декабря откроется город Снеговиков

Прием заявок на участие уже стартовал. До 28 ноября необходимо создать снеговика. Важное условие — выбранные материалы для подделки должны быть устойчивыми к солнечным лучам, осадкам и порывам ветра. Выставка снеговиков состоится на улице, в сквере театра. Адрес театра: ул. Шараповская, д. 4 корп. 1. Открытие запланировано на 1 декабря.

Еще одно требование — высота готового снеговика не должна превышать 50 см. Работы принимают в театре. К участию допустят индивидуальных участников, малые группы (от 1 до 5 человек) и большие группы (от 5 и более).

Выставка лучших работ откроется в сквере театра 1 декабря в 12.00. До 8 декабря будет проходить онлайн-голосование. Победителю вручат приз зрительских симпатий.

Дополнительная информация предоставляется различными способами. Например, в телефонном режиме: 8 (495) 583-36-70. Или же можно оставить комментарий в соцсетях в официальных сообществах театра.