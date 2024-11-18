В Мытищах 1 декабря откроется город Снеговиков
Фото: [Пресс-служба городского округа Мытищи]
Жителям городского округа Мытищи предлагают принять участие во II мытищинском фестивале «Город Снеговиков», который организовал театр кукол «Огниво» имени Станислава Железкина.
Прием заявок на участие уже стартовал. До 28 ноября необходимо создать снеговика. Важное условие — выбранные материалы для подделки должны быть устойчивыми к солнечным лучам, осадкам и порывам ветра. Выставка снеговиков состоится на улице, в сквере театра. Адрес театра: ул. Шараповская, д. 4 корп. 1. Открытие запланировано на 1 декабря.
Еще одно требование — высота готового снеговика не должна превышать 50 см. Работы принимают в театре. К участию допустят индивидуальных участников, малые группы (от 1 до 5 человек) и большие группы (от 5 и более).
Выставка лучших работ откроется в сквере театра 1 декабря в 12.00. До 8 декабря будет проходить онлайн-голосование. Победителю вручат приз зрительских симпатий.
Дополнительная информация предоставляется различными способами. Например, в телефонном режиме: 8 (495) 583-36-70. Или же можно оставить комментарий в соцсетях в официальных сообществах театра.