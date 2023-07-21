В Мытищах комплексно благоустроят парк Ветеранов
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Мытищи]
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая рассказала, что муниципальный парк Ветеранов благоустроят по программе «Комфортная городская среда».
По словам главы Мытищ, на данный момент рабочие демонтируют старую плитку. Купецкая призвала горожан отнестись с пониманием к тому, что процесс достаточно шумный, и уверила, что строители его завершат уже на следующей неделе. После этого приступят к прокладке инженерных сетей, освещения, видеонаблюдения и водоснабжения фонтана, которые запустят в следующем теплом сезоне.
Ремонт детской площадки планируют сделать в середине последнего месяца этого лета. А уже в ноябре гостям парка будет доступна новая тематическая площадка. К концу текущего года хотят полностью обновить зону для отдыха. А в следующем установить уборные и здание мастерской, обновить входную группу.
Подрядчик максимально сохранит зеленую зону при проведении работ.