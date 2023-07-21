В Мытищах комплексно благоустроят парк Ветеранов

По словам главы Мытищ, на данный момент рабочие демонтируют старую плитку. Купецкая призвала горожан отнестись с пониманием к тому, что процесс достаточно шумный, и уверила, что строители его завершат уже на следующей неделе. После этого приступят к прокладке инженерных сетей, освещения, видеонаблюдения и водоснабжения фонтана, которые запустят в следующем теплом сезоне.

Ремонт детской площадки планируют сделать в середине последнего месяца этого лета. А уже в ноябре гостям парка будет доступна новая тематическая площадка. К концу текущего года хотят полностью обновить зону для отдыха. А в следующем установить уборные и здание мастерской, обновить входную группу.

Подрядчик максимально сохранит зеленую зону при проведении работ.