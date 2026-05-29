В Мытищах на фасаде коттеджа заметили сфинкса с женской грудью

Жители подмосковных Мытищ обнаружили на фасаде одного из частных домов необычное архитектурное украшение — сфинкса с обнаженной женской грудью. Кадры с неожиданной находкой опубликовали Telegram-каналы.

На видео, снятом местным жителем, видно, как массивная голова сфинкса с лапами льва и женским бюстом венчает фасад трехэтажного кирпичного коттеджа, выдержанного в приглушенно-розовых, темно-коричневых и белых тонах. Фигура восседает на постаменте над колоннами.

«Египетский сфинкс переехал в подмосковные Мытищи», — подписал публикацию автор ролика.

Комментаторы отреагировали на арт-объект неоднозначно. Одни сочли женскую грудь у мифического существа лишней деталью, другие не оценили смешение архитектурных стилей. «Египетская сила», «Цыганская Нефертити», «Красиво жить не запретишь», «А выходя на балкон, у сфинкса есть попа?» — написали пользователи.