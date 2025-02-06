В Мытищах на протяжении февраля пройдут массовые проверки водителей

Цель мероприятия — снизить аварийность на дорогах, выявить факты нарушения правил дорожного движения со стороны водителей и препятствовать их дальнейшему появлению. Для реализации задач в Мытищах на территории обслуживания отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» на протяжении февраля и марта проведут массовые проверки водителей.

«Уважаемые участники дорожного движения помните, соблюдение правил дорожного движения – залог вашей личной безопасности!» — отметили в администрации муниципалитета.

Акция «Нетрезвый водитель» состоится в следующие дни: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23 и 28 февраля. «Ребенок-пассажир» — 2, 5, 9, 12, 16, 23 и 26 февраля. Подобные акции проходят в муниципалитете на регулярной основе. В настоящее время на территории округа проходит акции «Опасный груз» и «Пешеход» (с 3 по 9 февраля).

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Мытищи ]

В ближайшие дни состоятся такие акции: «Безопасный переход», «Тахограф», «Нетрезвый водитель» (с 10 по 16 февраля). «Ребенок-пассажир, пешеход» и «Автобус» (с 17 по 23 февраля). «Технический осмотр» и «Пешеход» (с 24 февраля по 2 марта).

В администрации призвали участников дорожного движения всегда соблюдать общепринятые правила, беспокоиться о собственной безопасности и окружающих, передавать знания несовершеннолетним.