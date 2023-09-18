В Мытищах оптимизировали дорожное движение

Представители Министерства транспорта Московской области организовали в Мытищах ряд мероприятий для оптимизации дорожного движения на участках некоторых шоссе. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

Так, на новой дороге от Осташковского шоссе до деревни Ульянково закончили переделывать разметку перекрестка, что облегчило движение на данном участке. По этой же магистрали разделили потоки транспорта и перенесли пешеходные переходы ближе к самому перекрестку. Кроме того, теперь этот участок дороги находится под постоянным контролем, благодаря установке камер и адаптивного светофора. Также светофоры перевели на оптимальный режим и на Пироговском шоссе.

Планируется, что в скором времени будет готова укладка нового асфальта на одной из полос участка дороги на Олимпийском проспекте.