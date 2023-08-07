В Мытищах организовали праздник в честь 109-й годовщины появления светофора

В Парке Мира с утра до вечера было интересно, весело и познавательно.

Свои интерактивные точки разместили все, от кого зависит безопасность на дорогах. Автошкола имени Давыдова устроила открытые занятия. Постигнуть азы водительского мастерства могли даже юные мытищинцы, дошкольники и ученики начальных классов общеобразовательных учреждений. Для ребят постарше проведен урок «Я — водитель». Но на дорогах, к сожалению, случаются и аварии. Медики рассказали и показали, что нужно делать в экстренных случаях.

Сотрудники МЧС, ГИБДД, Пожарной службы устроили смотр техники и показательные выступления. Повара развернули лагерь с полевой кухней и угощали все желающих вкусной кашей. Вечером прошел концерт местных творческих коллективов. Словом, мытищинцы и гости города получили мощный заряд отличного настроения.

Организаторы праздник удостоились заслуженной похвалы от главы городского округа Юлии Купецкой.