В Мытищах открыли доску памяти капитану полиции, погибшему в зоне СВО

Доска установлена на фасаде участкового пункта полиции, расположенного на Новомытищинском проспекте – месте, где Михаил Вячеславович осуществлял свою деятельность, обеспечивая безопасность жителей.

В мероприятии приняли участие дочь погибшего, Дарья Хомякова, руководитель МУ МВД России «Мытищинское», Николай Жуков, председатель Совета ветеранов ведомства, Юрий Жигулин, коллеги Михаила Хомякова по службе, юные патриоты из военно-патриотических отрядов и заслуженные ветераны правоохранительных органов.

С самого детства Михаил Вячеславович стремился посвятить свою жизнь защите законности и правопорядка. Два десятилетия он прослужил участковым уполномоченным в 2-м отделе полиции МУ МВД России «Мытищинское», демонстрируя высокий профессионализм и преданность долгу. За свой труд он был отмечен медалями Министерства внутренних дел России «За отличие в службе» различных степеней.

Несмотря на увольнение со службы по выслуге лет 2 октября 2023 года, Михаил Хомяков не остался в стороне от судьбы страны. В сложный период он принял решение добровольно вступить в ряды участников специальной военной операции.

14 апреля 2024 года Михаил Хомяков отдал свою жизнь, выполняя боевое задание. За проявленное мужество и героизм посмертно награжден орденом Мужества согласно Указу Президента Российской Федерации.

Подвиг Михаила Вячеславовича Хомякова, проявленный с патриотизмом и мужеством, не будет забыт. Он оставил яркий след в истории Мытищ и России, и его пример послужит вдохновением для будущих поколений.