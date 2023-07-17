В Мытищах «перезагрузили» районную стоматологическую поликлинику

Стоматология городского округа Мытищи Московской области стала одной из первых, которую преобразовали по единому стандарту в рамках программы «Перезагрузка». Перемены коснулись как работы сотрудников, так и визуальной составляющей клиники.

Теперь в мытищинской районной стоматологии пациенты ориентируются по навигации, которая выполнена в едином стиле, а подождать своей очереди они могут в комфортной общей зоне. Очереди станут меньше, потому что один человек будет пребывать в кабинете врача 20-25 минут, а на заполнение электронной медкарты уйдет не больше двух минут. Благодаря этому большее число пациентов попадет к доктору.

Как отметил главный врач районной стоматологии городского округа Мытищи Максим Головичев, благодаря нововведениям посещение клиники стало максимально доступно для горожан.

«Быстрая запись осуществляется в ортопедическое отделение для льготных пациентов, которые ранее не могли добиться приема, из-за очередей в несколько лет, а также к врачам стоматологам-хирургам, терапевтам и ортодонтам», — отметил медик.

По программе «Перезагрузка», по которой оптимизируют стоматологии Подмосковья, также установлено специальное оборудование, позволяющее выявить рак ротовой полости на ранних стадиях, и всех пациентов с подозрениями на опасную патологию, отправляют на проверку. В планах установить и рентген-оборудование, а также привлечь новые кадры.