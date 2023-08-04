В Мытищах построят новый сквер, в котором установят образцы военной техники

В администрации городского округа Мытищи сообщили, что держат на контроле процесс благоустройства и реконструкции муниципального парка вдоль первого Рупасовского переулка. Об этом написали в социальных сетях администрации.

Здесь благоустраивают новый сквер, который будет посвящен военной тематике и приурочен к столетнему юбилею ФГБУ «16 Центральный научно-исследовательский испытательный ордена Красной Звезды институт имени маршала войск связи А. И. Белова» Министерства обороны РФ. Прохожие смогут тут увидеть образцы боевых машин. Помимо этого, для горожан установят лавочки и урны, сделают пешеходные зоны.

Отметим, что военную технику, миниатюры которой установят в сквере, представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

На данный момент работы на этапе планирования, а тротуар уже готовят к укладке. Благоустройство территории планируют завершить к концу сентября этого года.