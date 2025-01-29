В Мытищах собрали очередную гуманитарную помощь для бойцов СВО

В сборе и отправке помощи принимали участие представители Совета депутатов и Общественной палаты. В состав гуманитарного груза включили ключевые предметы, в которых нуждаются бойцы во время выполнения боевых задач. В их числе — дизельный генератор, который обеспечит стабильное электроснабжение. В условиях ограниченного доступа к энергетическим ресурсам он особенно будет востребован среди участников спецоперации.

В состав груза также вошли FPV-дроны-камикадзе, способные улучшить тактические возможности соотечественников. Для продления срока эксплуатации всей техники военнослужащим передали моторные масла.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Мытищи ]

«Вместе мы продолжаем делать все возможное для поддержки наших ребят. Призываю всех не оставаться в стороне! Вместе мы сильнее, и только объединяя усилия, мы можем обеспечить нашим защитникам все необходимые ресурсы для выполнения их задач», — сказал Андрей Осин.

Депутат отметил, что каждая отправленная посылка военнослужащим — это знак, что земляки поддерживают их и благодарят за рискованную работу ради благополучия Родины.