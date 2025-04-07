В Мытищах ветераны удостоены наград к 80-летию Победы

Торжественное вручение юбилейных медалей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялось в Мытищах. Депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», Юрий Казанов и Оксана Мартьянова, чествовали ветеранов, вручая им памятные награды.

Этот год ознаменован важной датой — 80-летием Победы, события, которое навсегда запечатлелось в сердцах людей, как символ мужества и веры в лучшее. Вклад ветеранов в достижение этой Победы невозможно переоценить. Депутаты, руководствуясь Указом Президента РФ, поздравили ветеранов и вручили им юбилейные медали.

«Вы являетесь примером стойкости и самоотверженности для всех нас. Ваши боевые заслуги и трудовые подвиги — это гордость нашей страны и нашего народа. Благодаря таким людям, как вы, мы можем жить в мире и свободе», — подчеркнул Юрий Казанов.

Вручение наград стало выражением глубочайшего почтения и благодарности за неоценимый вклад ветеранов в историю России. В заключение депутаты пожелали героям крепкого здоровья, долголетия и благополучия, наполнив их жизнь радостью, любовью и счастьем. Они выразили искреннюю признательность и уважение за все, что ветераны сделали для страны и будущих поколений.