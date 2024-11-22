В Мытищах завоют сирены: жителям напомнили о проверках систем оповещения

В течение всех дней проверок будут включать громкоговорящие установки, а также осуществят перехват вещания на ТВ и радио. По этим средствам связи население будут информировать о проверке систем определенным образом.

«Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Сто пятьдесят один, сто пятьдесят два, сто пятьдесят три, сто пятьдесят четыре, сто пятьдесят пять», — будет звучать сообщение.

Тестовые запуски будут проводить с 15 часов дня. Это поможет не только убедиться в исправности систем оповещения громкой связи, но и в готовности специалистов, ответственных за запуск. Такие ежегодные мероприятия позволят оперативно реагировать на потенциальные угрозы, выявить сбои в системах и поддержать рабочее состояние техники.