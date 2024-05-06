В мытищинском центре «Леонидовка» прошла встреча главы округа с участниками «Боевого братства»

Мероприятие провели в культурно-информационном центре «Леонидовка» в преддверии 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В теплой и непринужденной обстановке во время праздничного чаепития представители местного отделения Всероссийской организации «Боевое братство» поделились своими воспоминаниями о годах Великой Отечественной войны. Когда стало ясно, что немецко-фашистские солдаты намерены захватить советские земли, в военкоматы выстроились очереди.

Мужчины всех возрастов просили их забрать на фронт, чтобы общими силами остановить врага. Случаи, когда отправлялись в зону боевых действий со школьной скамьи, тогда не были редкостью. На протяжении всех военных лет множество добровольцев пополняли численность личного состава Советской армии. «Все для фронта, все для победы» — такой девиз стал главной жизненной позицией для жителей всех братских республик.

«От всей души хочу поздравить всех с одним из самых лучших праздников – Днем Победы. С каждым годом свидетелей Великой Отечественной войны становится всё меньше, поэтому важно чтить память героев, защитивших нашу страну, и проводить подобные встречи. 9 мая – это не просто праздник, это великий день, который должен быть одним из самых главных для всех граждан России», — отметила Юлия Купецкая.

В ходе мероприятия участник боевых действий, член Мытищинского районного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Валерий Загреков был награжден за оказанную помощь в развитии юнармейского движения в городском округе Мытищи. В преддверии праздника Дня Победы всем участникам встречи подарили тематические сувениры.