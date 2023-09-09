В Набережных Челнах учитель алгебры оскорбил подростков на видео

Как сообщает «Газета.ру» , в одной из школ Набережных Челнов произошел инцидент, который не мог остаться без внимания. Видеозапись оскорблений со стороны учительницы алгебры оказалась в интернете и вызвала обсуждение.

По данным источников в социальных сетях, в ходе урока учительница использовала неуместные выражения, называя своих учеников «ушлепками» и «нищебродами». Скандальное поведение преподавательницы было запечатлено на видеозапись, которая позже оказалась в интернете.

Мнение комментаторов разделилось на две противоположные точки зрения. Одни считают поведение учительницы абсолютно непозволительным и требуют принять строгие меры по отношению к ней. Другие же утверждают, что ученики сами виноваты, поскольку «довели» педагога.

Так или иначе, инцидент стал поводом для серьезного обсуждения вопроса об этике преподавания в образовательных учреждениях.