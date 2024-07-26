В Надыме нашли юных хулиганов, испортивших новый спортивный парк

В Надыме малолетние хулиганы подставили родителей под штраф, испортив недостроенный спортивный парк. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , нашли всех причастных к порче городского имущества.

Спортивная площадка еще не собрана и находится на этапе строительства. Новое современное место должно стать жемчужиной района в Надыме. Однако не все жители прислушиваются к предостережениям. Неоднократно детей предупреждали, что стройка — не место для игр. Тем не менее они решили выразить свой протест творчеством на стенах возведенных конструкций.

Ролледром и другие участки огородили от случаев детского и подросткового вандализма. Юных жителей, изрисовавших стены, нашли.

«Буквально вот на днях. Мы там все посмотрели, поговорили с детьми, кто нарисовал. Их нашли, провели профилактические беседы», — рассказала инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Саламатина.

Нарушителей наказали. С ними и родителями провели воспитательную беседу, хулиганов поставят на учет. Их семьям грозит штраф.

Ранее сообщалось, что подростки довели соседку-инвалида в алтайском Рубцовске до приступа.