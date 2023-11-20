В Надыме шесть компаний получат субсидии на социальные проекты
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Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», в Надыме шесть компаний стали победителями конкурса на субсидии для социальных проектов.
Каждая из них получит финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей. Один из проектов посвящен знакомству надымских школьников с авиацией через открытие авиаклуба.
Реализация данного проекта запланирована на следующий год. В рамках поддерживаемых инициатив также будут проведены курсы, лекции, фестивали и другие мероприятия, направленные на обогащение социальной среды и образования для детей. Это очень важно для общего развития не только подрастающего поколения, но и взрослых людей.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Ноябрьске откроются два молодежных клуба после реновации.