В Надыме шесть компаний получат субсидии на социальные проекты

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , в Надыме шесть компаний стали победителями конкурса на субсидии для социальных проектов.

Каждая из них получит финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей. Один из проектов посвящен знакомству надымских школьников с авиацией через открытие авиаклуба.

Реализация данного проекта запланирована на следующий год. В рамках поддерживаемых инициатив также будут проведены курсы, лекции, фестивали и другие мероприятия, направленные на обогащение социальной среды и образования для детей. Это очень важно для общего развития не только подрастающего поколения, но и взрослых людей.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Ноябрьске откроются два молодежных клуба после реновации.