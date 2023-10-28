В Надымском районе ЯНАО более тысячи человек послушали лекции о бойцах СВО

Дмитрий Жаромских является главой Надымского района, что находится в Ямало-Ненецком автономном округе. На своей странице в социальных сетях он рассказал о том, что более 1100 жителей района стали слушателями лекций муниципального проекта, который называется «Портреты наших героев».

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», данный проект посвящается бойцам, которые служат в зоне проведения спецоперации. Такие мероприятия в Надыме и поселениях проводят специально для школьников муниципалитета, а также трудовых коллективов. Они воспитывают патриотизм и вызывают уважение к бойцам, гордость за их работу.