В Надымском районе ЯНАО более тысячи человек послушали лекции о бойцах СВО
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Также сообщается, что в школах, помимо проведения лекций, устанавливаются мемориальные доски.
Дмитрий Жаромских является главой Надымского района, что находится в Ямало-Ненецком автономном округе. На своей странице в социальных сетях он рассказал о том, что более 1100 жителей района стали слушателями лекций муниципального проекта, который называется «Портреты наших героев».
Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», данный проект посвящается бойцам, которые служат в зоне проведения спецоперации. Такие мероприятия в Надыме и поселениях проводят специально для школьников муниципалитета, а также трудовых коллективов. Они воспитывают патриотизм и вызывают уважение к бойцам, гордость за их работу.