В Нахабино для женщин «Активного долголетия» провели предпраздничный мастер-класс

В центре для дам серебряного возраста провели увлекательный мастер-класс, где мастерицы научились создавать брелоки из фетра и собирать корзины комплиментов. Яркие цветы, созданные долголетами под наставничеством Оксаны Михалко, украсили столы. Участницы губернаторской программы смогли пообщаться и создать авторские изделия, которые теперь будут напоминать о душевной встрече.

Подобные мастер-классы регулярно проводят во всех окружных центрах «Активное долголетие». В Красногорске их организуют на ул. Заводская, д. 4 (телефон 8-495-500-59-90) и ул. Красногорский бульвар, д. 5 (телефон 8-499-427-09-06). В рабочем поселке Нахабино — на ул. Чкалова, д. 7 (телефон 8-498-715-73-15). Обращаться по номерам можно по всем вопросам, в том числе и для вступления в клуб «Активное долголетие». Всегда рады женщинам от 55 лет и мужчинам в возрасте от 60 лет.