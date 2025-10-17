В Нахабино округа Красногорск создают комфортную и безопасную зону отдыха у воды

В Нахабино на берегу озера Торфяное полным ходом идут работы по созданию современной зоны отдыха, которую с нетерпением ждут местные жители.

Уже сейчас на прибрежной территории можно увидеть новые объекты инфраструктуры: детскую и спортивную площадки, а также веранду общественного питания, что сделает пространство привлекательным для семей с детьми и молодежи.

Ключевым этапом благоустройства стало укрепление береговой линии с применением современных технологий. Специалисты провели отсыпку плодородным грунтом и установили новые, а также реконструировали старые габионы — прочные конструкции из металлической сетки, заполненные камнем, которые эффективно предотвращают эрозию почвы и разрушение берега.

Дополнительный комфорт и безопасность обеспечивают обустроенные настилы, забор и система уличного освещения, позволяющие посещать зону отдыха даже в вечернее время.

Завершающие работы сосредоточены на финишных покрытиях дорожек и активном озеленении территории, что создаст уютную атмосферу и превратит этот уголок в одно из мест притяжения для жителей и гостей Нахабино.