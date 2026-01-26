В Нахабино прошел большой отчетный концерт участников проекта «Активное долголетие»

В клубе «Мечта» в Нахабино состоялся масштабный отчетный концерт участников губернаторского проекта «Активное долголетие». Около 120 красногорцев старшего поколения, занимающихся в клубах на Заводской улице, в Павшинской пойме и Нахабино, представили программу, стилизованную под церемонию кинопремии «Ника».

Мероприятие стало очередной возможностью для творческой реализации, физической активности и социального общения клуба. На сцене были представлены как народные, так и современные танцевальные направления — от зажигательного фламенко и классического танго до русской плясовой. Энергия и слаженность выступлений, по словам очевидцев, превзошли ожидания.

Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богдан Андриянов, курирующий программу в муниципалитете, такой концерт в клубе «Мечта» прошел впервые именно из-за большого числа участников и масштаба события.

Проект «Активное долголетие» в Красногорске объединяет более трех тысяч человек. Помимо хореографии, участники могут выбрать занятия вокалом, декоративно-прикладным творчеством, спортом, освоить компьютерную грамотность или иностранный язык. Это делает проект эффективным инструментом поддержания социальной и физической активности.

Следующим крупным событием станет концерт 6 февраля во дворце культуры «Подмосковье», посвященный шестилетию проекта, который обещает быть не менее ярким и динамичным.