В Нальчике девочка упала в затопленный котлован и погибла: СК проводит проверку

Следователи СК в Кабардино-Балкарии проводят проверку после ЧП в городе Нальчике, где семилетняя девочка упала в затопленный дождем строительный котлован и погибла. Об этом стало известно вечером в среду, 24 июля.

По предварительным данным, все произошло днем в среду, 24 июля: девочка 2017 года рождения гуляла на улице Кулиева в Нальчике, когда просто упала в затопленный дождем котлован. Тело погибшей обнаружила мать ребенка, гласит официальное сообщение СК.

По факту ЧП начата доследственная проверка, которая уже показала неприглядную картину: котлован не был огорожен, к нему, фактически, имел доступ любой желающий. Мэр Нальчика ранее заявлял, что в городе резко изменилась погода, и специалисты резко прекратили работы и укрылись от непогоды.