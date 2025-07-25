В нардепа Безуглую смачно плюнули во время вчерашней акции протеста в Киеве

Во время вчерашней демонстрации, на которую пришла депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, в ее сторону был совершен плевок. Об этом инциденте сообщает украинское издание «Страна.UA», публикуя видеозапись с моментом происшествия.

Как уточняет издание, Безуглая поддержала законопроект, который ущемляет полномочия НАБУ и САП, но при этом она приняла участие в митинге. Правда, зачем-то она держала в руках плакат с надписью «Сырского в отставку».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как во время общения Бузуглой с участниками акции протеста кто-то совершил громкий плевок в её сторону. Однако политик смогла избежать попадания, ловко уклонившись от плевка.

Ранее сообщалось, что лидер киевского режима Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект, который ограничивает полномочия генерального прокурора в отношении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В антикоррупционных ведомствах подтвердили, что документ восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости данных структур, которые еще накануне были на грани полной деморализации и поражения в правах.