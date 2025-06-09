В Наро-Фоминске чествовали специалистов социальной сферы

С напутственными словами поздравила присутствующих заместитель главы Наро-Фоминского округа, Наталья Трофимова. Она отметила неоценимый вклад специалистов, которые ежедневно предоставляют жизненно важную поддержку тем, кто в ней нуждается. Их работа является ключевой для благополучия различных слоев населения.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

В ходе мероприятия были отмечены заслуги наиболее эффективных сотрудников. Наталье Трофимовой, председателю окружного Совета депутатов, Геннадию Пензову и заместителю председателя Московской областной Думы, Олегу Рожнову, довелось вручить почетные награды – грамоты и благодарственные письма.

Завершилось торжество красочной концертной программой, подготовленной артистами ДК «Звезда», создавшей атмосферу радости и праздника.