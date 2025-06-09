В Наро-Фоминске чествовали специалистов социальной сферы

Общество
Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.]

В Центральном дворце культуры «Звезда» города Наро-Фоминска прошла праздничная церемония, посвященная Дню социального работника.

С напутственными словами поздравила присутствующих заместитель главы Наро-Фоминского округа, Наталья Трофимова. Она отметила неоценимый вклад специалистов, которые ежедневно предоставляют жизненно важную поддержку тем, кто в ней нуждается. Их работа является ключевой для благополучия различных слоев населения.

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.]

В ходе мероприятия были отмечены заслуги наиболее эффективных сотрудников. Наталье Трофимовой, председателю окружного Совета депутатов, Геннадию Пензову и заместителю председателя Московской областной Думы, Олегу Рожнову, довелось вручить почетные награды – грамоты и благодарственные письма.

Завершилось торжество красочной концертной программой, подготовленной артистами ДК «Звезда», создавшей атмосферу радости и праздника.

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