В Наро-Фоминске детям-сиротам вручили сертификаты на приобретение жилья
Фото: [пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.]
Администрация Наро-Фоминского городского округа и муниципальная программа «Жилище» совместно работают над тем, чтобы обеспечивать жильем молодых людей, которые с раннего возраста по разным причинам остались без попечительства родных.
С 2013 года в муниципалитете в рамках программы собственным жильем были обеспечены уже более ста таких детей.
В пятницу, 30 августа, в торжественной обстановке вручили сертификаты на приобретение квадратных метров двум детям-сиротам, которые достигли совершеннолетнего возраста. На подобных мероприятиях в обязательном порядке присутствуют представители местной прокуратуры. В их обязанности входит контроль передачи сертификатов. Кроме того, сотрудники проводят профилактические беседы с получателями жилищных сертификатов, консультируют по всем юридическим нюансам.
«Идти к своим целям героиням сегодняшнего события Виктории и Анастасии теперь будет намного проще. Обе счастливые обладательницы сертификатов уже присмотрели себе квартиры и находятся в предвкушении предстоящих изменений интерьера.Государственная программа поддержки детей-сирот помогла уже многим молодым людям. Только за этот год это восьмое и девятое вручение сертификатов на приобретение жилья в Наро-Фоминском городском округе. Все предыдущие счастливые обладатели заветных документов уже обживаются в собственных квартирах, воплотив самую заветную мечту», — рассказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.