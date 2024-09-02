В Наро-Фоминске детям-сиротам вручили сертификаты на приобретение жилья

Администрация Наро-Фоминского городского округа и муниципальная программа «Жилище» совместно работают над тем, чтобы обеспечивать жильем молодых людей, которые с раннего возраста по разным причинам остались без попечительства родных.

С 2013 года в муниципалитете в рамках программы собственным жильем были обеспечены уже более ста таких детей.

В пятницу, 30 августа, в торжественной обстановке вручили сертификаты на приобретение квадратных метров двум детям-сиротам, которые достигли совершеннолетнего возраста. На подобных мероприятиях в обязательном порядке присутствуют представители местной прокуратуры. В их обязанности входит контроль передачи сертификатов. Кроме того, сотрудники проводят профилактические беседы с получателями жилищных сертификатов, консультируют по всем юридическим нюансам.