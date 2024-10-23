В Наро-Фоминске книги «Почетные граждане земли Наро-Фоминской» вручили их героям

В Наро-Фоминске в Выставочном зале Центрального дворца культуры «Звезда» состоялось торжественное вручение книг «Почетные граждане земли Наро-Фоминской» ее главным героям и членам семей.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ сообщил, что героями книги стали 131 житель муниципалитета. Каждый человек, кто прошел годы Великой Отечественной войны, совершил подвиг. В тяжелые исторические времена соотечественники сплотились, чтобы ратными и трудовыми подвигами приблизить мир и позволить будущим поколениям жить на родной земле. Имя Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова известно всем россиянам. Важно прославлять также подвиги обычных граждан.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

«Хочу выразить искреннюю благодарность вдохновителю авторского коллектива, Председателю Совета депутатов городского округа Геннадию Пантелеймоновичу Пензову и, конечно, авторам под руководством Юрия Петровича Горина. Почти год продолжался их напряженный труд, и в результате получилась книга, в которой истории выдающихся людей переплетаются с историей нашей малой родины», — отметил глава округа.

Глава Наро-Фоминского городского округа с сожалением отметил, что не все герои книги дожили до сегодняшних дней. Однако память об их славных делах бережно хранится жителями муниципалитета. Их дети и внуки, несомненно, будут также служить Наро-Фоминской земле.

«Ведь история наших Почетных граждан — это книга, не имеющая финала», — отметил глава Роман Шамнэ.

Здравствующие Почетные граждане продолжат передавать молодому поколению память о тех трагических событиях, прививать преданность делу и патриотизм.