В Наро-Фоминске на концерте к 8 марта наградили почетных жительниц округа

Организаторы позаботились, чтобы праздник ощущался с первого шага при входе в центральный дворец культуры. Так, помещения оформили в весеннем дизайне. Мероприятие состоялось в пятницу, 7 марта. Концертная площадка заполнилась главными гостьями — женской частью населения Наро-Фоминского городского округа. В зале присутствовали руководители администрации муниципалитета, которые прибыли поздравить всех женщин с Международным женским днем.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Глава муниципалитета Роман Шамнэ со сцены пожелал всем женщинам здоровья и процветания. Присутствующим в зале участникам Великой Отечественной войны глава вручил регалии почетных граждан Наро-Фоминского городского округа. В зале не стихали аплодисменты. Жители с уважением относятся к своим героическим землякам.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

На этом церемония награждения не закончилась. На сцену к главе выходили отличившиеся жительницы округа, которых в торжественной обстановке заслуженно награждали. Учителя, медики, военнослужащие и представительницы других профессий получили благодарственные письма, памятные сувениры и цветы.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Артисты из местных творческих коллективов подготовили для виновниц торжества праздничный концерт. Между выступлениями продолжали звучать теплые пожелания. С первой и до последней минуты праздника в зале образовалась весенняя атмосфера.