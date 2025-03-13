В Наро-Фоминске наградили 10 победителей международного конкурса живописи

Жители муниципалитета на регулярной основе не просто принимают участие в престижном международном конкурсе живописи, но и занимают призовые места. Торжественные мероприятия, приуроченные к награждению, проходят в округе каждый год. В среду, 12 марта, на прямую видеосвязь с победителями вышла заместитель начальника управления иностранных дел города, чтобы поблагодарить их за представление округу на столь почетном уровне, а также пожелать творческого вдохновения и побед.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа, управляющий делами Елена Кузнецова поблагодарила китайских коллег за то, что они создают условия для участия талантливых художников из РФ. Спикер отметила, что между странами установились партнерские отношения, которые способствуют развитию культуры.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Участники конкурса представили более 1300 работ. На международный уровень от Наро-Фоминского округа вышли 58 художников, причем 10 из них заняли призовые места. В администрации отметили, что победа каждого участника — это также и заслуга его наставника. За вклад в развитие мирового изобразительного искусства педагоги были удостоены международных сертификатов.

Город Фошань – побратим Наро-Фоминска. Представители городов обменялись приглашениями. Так, российские участники приглашены на еще один творческий конкурс, который запланирован на ближайшее время. Китайских друзей с нетерпением ждут на праздновании Дня городского округа и Города воинской славы Наро-Фоминска.