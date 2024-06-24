В Наро-Фоминске наградили лауреатов конкурса детского рисунка, прошедшего в Китае

Наро-Фоминск устанавливает и поддерживает контакты в разных сферах не только с российскими городами, но и местами за рубежом. Один из таких городов-побратимов — Фошань. В 2023 году там состоялся Международный молодежный конкурс живописи на тему «Дружба, мечта и мир» среди участников от шести до 17 лет. Наро-Фоминск передал 39 работ на оценку и по итогу отметился наградами.

Во время церемонии награждения участников к творцам обратилась замглавы Наро-Фоминского городского округа, управляющий делами Елена Кузнецова. Она поздравила детей и их наставников из следующих учебных заведений:

- Апрелевской средней общеобразовательной школы №1;

- Средней общеобразовательной школы №4 с углубленным изучением отдельных предметов;

- Средней общеобразовательной школы № 6 с углубленным изучением отдельных предметов;

- Средней общеобразовательной школы №7.

Юным лауреатам вручили творческие наборы-конструкторы и дипломы, которые будут напоминать о достигнутом успехе.