В Наро-Фоминске наградили лауреатов конкурса детского рисунка, прошедшего в Китае
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск]
В администрации Наро-Фоминска прошла торжественная церемония награждения победителей Международного молодежного конкурса живописи. Лауреатам творческого события, прошедшего в Фошане провинции Гуандун, вручили дипломы и подарочные наборы.
Наро-Фоминск устанавливает и поддерживает контакты в разных сферах не только с российскими городами, но и местами за рубежом. Один из таких городов-побратимов — Фошань. В 2023 году там состоялся Международный молодежный конкурс живописи на тему «Дружба, мечта и мир» среди участников от шести до 17 лет. Наро-Фоминск передал 39 работ на оценку и по итогу отметился наградами.
Во время церемонии награждения участников к творцам обратилась замглавы Наро-Фоминского городского округа, управляющий делами Елена Кузнецова. Она поздравила детей и их наставников из следующих учебных заведений:
- Апрелевской средней общеобразовательной школы №1;
- Средней общеобразовательной школы №4 с углубленным изучением отдельных предметов;
- Средней общеобразовательной школы № 6 с углубленным изучением отдельных предметов;
- Средней общеобразовательной школы №7.
Юным лауреатам вручили творческие наборы-конструкторы и дипломы, которые будут напоминать о достигнутом успехе.