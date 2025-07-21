В Наро-Фоминске обновляют котельную № 7 на улице Ленина

Работы по модернизации котельной №7, которая обеспечивает теплом 82 жилых дома и 20 социально значимых учреждений Наро-Фоминска, выполняются согласно установленному плану. На данный момент завершен демонтаж устаревшего оборудования, и начато строительство нового фундамента.

Приобретено два современных котла с горелками. В настоящее время они находятся на хранении, ожидая монтажа. Новое оборудование полностью соответствует самым высоким требованиям, что гарантирует энергоэффективность и безопасность, и обеспечит многолетнюю службу котельной.

Глава округа Роман Шамнэ лично проконтролировал ход выполнения работ на объекте:

«Котельная №7 — ключевой источник теплоснабжения для микрорайона «Южный». А это 13 тысяч жителей. Мы приложили все усилия для включения ее в региональную программу, чтобы исключить любые сбои в отопительный период. В настоящее время производится полная замена оборудования».

Роман Шамнэ также акцентировал внимание на том, что завершение работ необходимо осуществить в октябре, чтобы гарантировать бесперебойную работу системы к началу отопительного сезона. Котельная была возведена в 1965 году. После комплексной реконструкции она на протяжении длительного времени будет гарантировать жителям микрорайона стабильное теплоснабжение.