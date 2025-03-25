В Наро-Фоминске обсудили содержание прибрежных зон водоемов и родников

В Наро-Фоминске прошел форум «Реализация проекта «Программа по содержанию прибрежных зон водоемов и родников на территории Наро-Фоминского городского округа «Живая река».

Организацией мероприятия занимались Торгово-промышленная палата Наро-Фоминского городского округа и окружная Общественная палата. Участие в форуме приняли представители администрации округа и территориальных управлений, окружного Совета депутатов и предприниматели. За некоторыми школами и предприятиями закреплены территории прибрежных зон водоемов и родников. Представители этих организаций также присутствовали на форуме. Они делились важной информацией.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Представитель компании «Элинар» Артем Куимов рассказал, как акция «Живая река» за годы реализации нашла новых сторонников и превратилась в масштабный проект, ориентированный на защиту окружающей среды. Участников форума ознакомили с нормативными документами, которые позволяют определять порядок деятельности во время реализации проекта. Обсудили также деятельность Координационного совета при ТПП НФ.

Спикеры форума выступили с информацией о поддержке программы и участии волонтеров и школьников, которые стали ее активными сторонниками. Молодое поколение с радостью приобщается к наведению порядков на прибрежных зонах, чтобы помочь окружающей среде.